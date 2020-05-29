В России растёт число безработных: в апреле уровень безработицы вырос на 1,1%

По прогнозам количество зарегистрированных безработных может достичь 2,5 млн, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может составить до 5,3 млн человек.

Такую ситуацию глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал "серьезной, но не катастрофической".

По мнению министра, ситуация на рынке труда должна стабилизироваться к 20-м числам июня, когда предположительно заработает большинство предприятий.

На то же время запланирован очередной отчет главы Минтруда России в Госдуме.

По данным на 27 мая, в России официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных.