Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Общество

В России растёт число безработных: в апреле уровень безработицы вырос на 1,1%

Общество
Уровень безработицы демонстрирует рост: с  4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, сообщил Росстат.

По прогнозам количество зарегистрированных безработных может достичь 2,5 млн, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может составить до 5,3 млн человек.

Такую ситуацию глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал "серьезной, но не катастрофической".

По мнению министра, ситуация на рынке труда должна стабилизироваться к 20-м числам июня, когда предположительно заработает большинство предприятий.

На то же время запланирован очередной отчет главы Минтруда России в Госдуме.

По данным на 27 мая, в России официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Вадим, водитель на пенсии, 72 года Революция - двигатель прогресса?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика