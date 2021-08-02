В северной столице вновь открылись фуд-корты и аттракционы

Фуд-корты и фуд-плейсы с понедельника могут функционировать при наличии отдельных входа и выхода для посетителей и электронной системы их подсчета, социальной дистанции не более одного человека на 4 кв метра. При этом все сотрудники (за исключением недавно переболевших) должны быть вакцинированы и обязаны использовать маски для индивидуальной защиты.

Торговые островки в дополнение к требованиям «актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений и неукоснительно соблюдать его положения» обязаны установить защитный экран вокруг своей торговой точки.

Владельцы аттракционов на открытом воздухе для возобновления их работы обязаны ограничить посещаемость заведения (не более 1 человека на 12 кв. метров) и установить электронный счетчик, обеспечить вакцинацию персонала и получить на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код.

Детально прописаны в постановлении требования к работникам этих сфер обслуживания населения.

«До 2 августа 100 процентов работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины», - говорится в документе.

А до 1 сентября все сотрудники заведений, за исключением недавно перенесших заболевание, должны пройти уже весь цикл вакцинации. Выполнение этого условия будет подтверждаться QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Прочие ограничения, связанные с необходимости противодействия новой коронавирусной инфекции, которые были установлены властями северной столицы ранее, продолжают действовать до 29 августа, отмечается в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга №549.