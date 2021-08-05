В МВД подсчитали нелегальных мигрантов

Эти данные приводит МВД-медиа по итогам встречи первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового с послами иностранных государств в Москве.

Замминистра подчеркнул необходимость более активной просветительской работы с иностранцами для урегулирования их правового статуса. Об этом, в частности, говорили на пленарном заседании межправительственной ассамблеи государств – участников СНГ в апреле 2021 года, - напомнил Горовой.

Тогда МВД выступило с инициативой продления сроков временных мер, в результате реализации которой иностранцы могут обращаться в органы внутренних дел с оформлением документов для постановки на миграционный учет и оформлении документов для осуществления трудовой деятельности без соблюдения заявленной цели въезда до 30 сентября текущего года включительно.

Однако многие из мигрантов не спешат воспользоваться предоставленной возможностью и оформить свой статус официально. Более того, иностранные граждане стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей применяются жесткие меры реагирования.

«По всем указанным фактам Министерство внутренних дел жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы Российской Федерации. Аннулируются документы, дающие право работать на территории Российской Федерации», – подчеркнул Горовой.