“Сегодня в Интернете возненавидят кого-то еще” - снизить градус агрессии

Провидцам из мира искусства удалось предугадать не только технический прогресс, но и спрогнозировать пути развития коллективного бессознательного в новых условиях. Так, эпизод “Народный гнев” (вышел в октябре 2016 года) популярного британского научно-фантастического сериала “Черное зеркало” исследует проблему интернет-травли в условиях безнаказанности кибер-преследователей.

По сюжету пользователи социальных сетей регулярно обрушивают праведный гнев на любого проштрафившегося человека и с энтузиазмом включаются в “Игру в последствия”. В соответствии с условиями игры, жертва, набравшая за сутки наибольшее количество голосов с пожеланиями смерти (хештег #DeathTo), погибает. Очень скоро становится ясно, что хештег работает, но, к удивлению зрителей, это только подогревает интерес пользователей.

Эпизод ставит два важных вопроса: существует ли эффект бумеранга, лучше всего выраженный библейской заповедью “Не суди и не судим будешь”, и имеют ли виртуальные поступки реальные последствия. На первый вопрос создатели отвечают в конце серии. А второй можно задать, например, петербурженке Наталье Липской, которая столкнулась с кибербуллингом после того, как по сети разошелся отрывок видео, запечатлевший ее чрезмерно эмоциональную реакцию на появление группы детей-аутистов на детской площадке жилого комплекса “Балтийская Жемчужина”.

В настоящей заметке мы воздержимся от моральной оценки поведения петербурженки, тем более что данных для объективных выводов явно недостаточно: в отрывке представлен самый финал разговора, оппонент Натальи - тьютор центра для детей-аутистов “Какая разница” - говорит тихо и неразборчиво. Велика вероятность, что Наталью сознательно провоцировали на яркие эмоции.

Как бы то ни было, реакция общества на данный инцидент оказалась еще более неадекватной: на Наталью Липскую обрушился шквал критики и оскорблений, обнародованы персональные данные горожанки, анонимные пользователи угрожают расправой ей и ее близким, предлагают бойкотировать бизнес ее супруга, а самой Наталье отказать в обслуживании в кафе и магазинах на территории жилого комплекса. Праведный народный гнев спровоцировал не только интерес Следственного комитета, организовавшего доследственную проверку инцидента, но и серьезный нервный срыв у эмоциональной петербурженки.

По данным проекта “Нет кибербуллингу”, 58% россиян сталкивались с агрессией в сети. Какой процент пользователей прибегал к насильственным инструментам общения, установить уже сложнее. Ясно только, что жертвой онлайн-травли может стать кто угодно, а последствия могут быть самыми печальными, поскольку интернет-преследование нередко перемещается в реальный мир. А если и остается в онлайн-пространстве, далеко не каждый способен справиться с направленным на него потоком оскорблений.

Снижение градуса агрессии в обществе - это то немногое, на что действительно может повлиять каждый из нас. И это не сложно: достаточно просто промолчать, когда хочется оставить едкий комментарий, памятуя, что у каждой медали есть две стороны.