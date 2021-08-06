Президент продлил льготную ипотеку на жилые дома

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — говорится в п. 4 Перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля 2021 года (полный перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля).

В июне в России была продлена 1 июля 2022 года программа льготной ипотеки под 7%. Также по поручению президента программа предоставления ипотечного заема под 6% годовых для семей, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, продлена до 31 декабря 2023 года.

В пятницу Лента.ру опубликовала прогноз экосистемы «Метр квадратный» (группа ВТБ). Аналитики предполагают, что на фоне дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ средняя ставка по жилищным кредитам в российских банках в перспективе может вырасти до 9% к концу текущего года при условии, что ключевая ставка поднимется до 7% против нынешних 6,5%.