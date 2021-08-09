Самогон по закону
Росалкогольрегулирование утвердило новый порядок, действующий в том числе при внесении изменений в сведения об оборудовании для производства этилового спирта и содержащей его продукции в случае смены его владельца. К алкогольной продукции ведомство относит не только крепкие алкогольные напитки, но и пиво, сидр, медовуху, пуаре и пр. Порядок касается как организаций, так и лиц, владеющих перегонными установками, аппаратами и колонками для очистки и ректификации спирта, а также комплектных установках, на которых производится этанол (то есть самогонных аппаратах) указанной мощности.
Закон, обязывающий регистрировать оборудование для производства этилового спирта мощностью 200 декалитров и предусматривающий ответственность за владение незарегистрированным аппаратом, вступил в силу в России 1 мая 2018 года.
Приказ руководителя Росалкогольрегулирования, утверждающий сроки и последовательность действий при оказании госуслуги по регистрации такого рода технологического оборудования, вступает в силу 9 августа 2021 года, - пишет в понедельник «Парламентская газета». Отмечается, что госуслуга по регистрации предоставляется бесплатно.
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет