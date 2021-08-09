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Общество

Самогон по закону

Общество
С 9 августа в России вступает в силу регламент по государственной регистрации перегонного оборудования мощностью более 200 декалитров.

Росалкогольрегулирование утвердило новый порядок, действующий в том числе при внесении изменений в сведения об оборудовании для производства этилового спирта и содержащей его продукции в случае смены его владельца. К алкогольной продукции ведомство относит не только крепкие алкогольные напитки, но и пиво, сидр, медовуху, пуаре и пр. Порядок касается как организаций, так и лиц, владеющих перегонными установками, аппаратами и колонками для очистки и ректификации спирта, а также комплектных установках, на которых производится этанол (то есть самогонных аппаратах) указанной мощности.

Закон, обязывающий регистрировать оборудование для производства этилового спирта мощностью 200 декалитров и предусматривающий ответственность за владение незарегистрированным аппаратом, вступил в силу в России 1 мая 2018 года.

Приказ руководителя Росалкогольрегулирования, утверждающий сроки и последовательность действий при оказании госуслуги по регистрации такого рода технологического оборудования, вступает в силу 9 августа 2021 года, - пишет в понедельник «Парламентская газета». Отмечается, что госуслуга по регистрации предоставляется бесплатно.

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