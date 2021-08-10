В Петербурге больше не будут строить жилье без дорог и школ

Градостроительная комиссия была создана постановлением городского правительства 24 мая текущего года. На днях состоялось ее первое заседание.

Официальный сайт правительства Санкт-Петербурга цитирует выступление губернатора Александра Беглова на заседании. «Нужно активнее создавать социальную инфраструктуру и привлекать к этому инвесторов. Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики».

На своем первом заседании градостроительная комиссия определила объемы социальных объектов для двух компаний-застройщиков, заявивших о новых жилых комплексах.

«РСТИ-Нова», которая планирует возвести в Московском районе 44 тысячи кв. метров жилья, обязана будет построить и безвозмездно передать городу детский сад на 100 мест и школу на 200 учеников, 300 кв. метров встроенных помещений под объект здравоохранения, а также спроектировать и построить внутриквартальные проезды.

ООО «Специализированный застройщик «Озерный край» (холдинг «Строительный трест») заявила о намерении построить 128 тысяч кв. метров жилья в Калининском районе. Городу застройщик должен будет передать построенную школу на 1125 учеников, детский сад на 280 мест, 600 кв. метров встроенной площади под кабинет врача общей практики, построить внутриквартальные проезды.