Деятели культуры и архитекторы смогут мечтать об ордене

Награды можно будет получить не только деятели культуры - за создание театральных спектаклей, кинофильмов, цирковых представлений и произведений декоративно-прикладного искусства, но и архитекторы - за возведение уникальных архитектурных комплексов, общественные деятели – за вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия и преподаватели – за заслуги в развитии системы профессионального образования творческих работников.

Как правило, награждение государственными народами предусматривает получение различных льгот – таких как освобождение от оплаты коммунальных услуг, право на бесплатный проезд и другие.