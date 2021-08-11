Общество
Деятели культуры и архитекторы смогут мечтать об ордене
Награды можно будет получить не только деятели культуры - за создание театральных спектаклей, кинофильмов, цирковых представлений и произведений декоративно-прикладного искусства, но и архитекторы - за возведение уникальных архитектурных комплексов, общественные деятели – за вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия и преподаватели – за заслуги в развитии системы профессионального образования творческих работников.
Как правило, награждение государственными народами предусматривает получение различных льгот – таких как освобождение от оплаты коммунальных услуг, право на бесплатный проезд и другие.
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