РБК: Пиво может вернуться не только на футбольные стадионы

В финальную часть поправок в закон о реализации алкогольной продукции могут включить разрешение на продажу пива не только на футбольных матчах, но и на других массовых спортивных мероприятиях, сообщает РБК. Однако, это не означает полное снятие ограничений. За правительством останется право по соглашению со спортивными федерациями определять мероприятия, на которых болельщикам можно будет купить пиво.

Продажа алкогольной продукции на спортивных объектах и мероприятиях была запрещена более пяти лет назад – в 2005 году.