Сенаторы предлагают включать службу в армии в трудовой стаж

«Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию», — пояснил инициативу законодателей первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

С 1 января 2019 года мужчинам с трудовым стажем не менее 42 лет разрешили выходить на пенсию на два года раньше установленного срока. Однако воспользоваться этим правом можно только лицам старше шестидесяти лет. Сейчас стаж для выхода на пенсию досрочно исчисляется исходя из периодов уплаты взносов в пенсионный фонд и периодов оплачиваемых больничных.

Учитывать в стаже период прохождения воинской службы по призыву законодатели предлагают с 1 января 2022 года.

В случае принятия закона, Пенсионный фонд РФ прогнозирует увеличение пенсионных страховых выплат на 2,18 млрд. рублей в 2022 году и на 3,67 млрд в 2023 году.