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Общество

Утвержден четырехлетний план по борьбе с российской коррупцией

Общество
16 августа 2021года опубликован Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы".

Документ содержит поручения и рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, судебной системы по анализу коррупционных рисков и выработке предложений по их снижению во всех ветвях власти.

Указ включает рекомендации по информированию граждан о требованиях законодательства по противодействию коррупции и «создание и распространение в сети «Интернет» контента, направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов».

Правительству также поручено выработать предложения о мерах по стимулированию и расширению участия граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в деятельности в области противодействия коррупции, а также по вовлечению граждан в осуществление общественного контроля за деятельностью власти.

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