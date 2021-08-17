Утвержден четырехлетний план по борьбе с российской коррупцией
Документ содержит поручения и рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, судебной системы по анализу коррупционных рисков и выработке предложений по их снижению во всех ветвях власти.
Указ включает рекомендации по информированию граждан о требованиях законодательства по противодействию коррупции и «создание и распространение в сети «Интернет» контента, направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов».
Правительству также поручено выработать предложения о мерах по стимулированию и расширению участия граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в деятельности в области противодействия коррупции, а также по вовлечению граждан в осуществление общественного контроля за деятельностью власти.
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