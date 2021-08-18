Государственные экзамены в ВУЗах будут проводить при помощи ЕБС

Итоги эксперимента по сбору и использованию биометрических данных студентов, который проводился в 2021 году в семи российских ВУЗах, прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Более 200 студентов высших учебных заведений – Бауманки, РУДН и других – сдавали дистанционно экзамены по 12 дисциплинам. Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удалённых территориях», - сказал Чернышенко.

В ходе эксперимента идентификация студентов проходила при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Данная технология получила название биопрокторинг. Также использовался онлайн-прокторинг –для выявления нарушений в ходе сдачи самого экзамена. Студенты сдавали биометрические данные добровольно. По итогам эксперимента в Минцифры направлены предложения по совершенствованию системы.

ЕБС была разработана ПАО «Ростелеком» при участии Минцифры и Банка России. Оператором системы биометрических данных является Ростелеком.

Разработчики уверяют, что система биометрических данных имеет достаточную защиту, а биометрические и персональные студентов данные хранятся раздельно – в ЕБС и ЕСИА соответственно.

Возможность использования дистанционных технологий при проведении промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году была установлена постановлением правительства от 2 марта 2021 года №301. В 2022 году применение дистанционных технологий и биопрокторинга планируют разрешить и при итоговой аттестации.