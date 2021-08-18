19 августа в рунете пройдет ипотечный марафон

Он-лайн проект Ипотечный марафон совместными усилиями организовали Минфин и ДОМ.РФ при участии Банка России и Центра Финансовой грамотности (ЦФГ) НИФИ Минфина.

Как сообщают организаторы, в России действует порядка трехсот государственных программ, по которым граждане могут оформить различные льготы при получении банковских ипотечных кредитов. Однако, уровень осведомленности о них среди российского народонаселения оставляет желать лучшего.

Предполагается, что «Ипотечный марафон» повысит финансовую грамотность россиян в сфере ипотеки.

Марафон начнется 19 августа 2021 года в 10:00 по московскому времени и продлится три часа. Первый час адресован тем, кто хочет взять ипотеку, второй – тем кто ее уже оформил, и последний третий час посвятят разбору сложных жизненных ситуаций, когда платить ипотеку уже нечем. Трансляция выступлений экспертов будет вестись в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, FaceBook, Telegram и на официальном сайте ипотечного марафона.

Задать свой вопрос можно заранее на сайте ДОМ.РФ.

Проведет марафон эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева. Спикерами выступят чиновники минфина, специалисты ДОМ.РФ, Банка России, социальных служб и психологи.