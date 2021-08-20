Сбор избыточных персональных данных предложили запретить

Участники круглого стола ««Россияне — хозяева своих персональных данных» отмечали рост возможностей несанкционированного персональных данных в связи с развитием интернета и необходимость совершенствования механизмов обеспечения ответственности операторов персональных данных.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов сообщил, что, несмотря на меры по защите персональных данных предпринимаемые государством, более половины россиян не верят, что могут защитить свои данные в сети Интернет самостоятельно. Июльский опрос Аналитического центра НАФИ показал, что россияне считают, что защиту данных должны обеспечивать владельцы сайтов, провайдеры сервисов и государство.

Виноградов напомнил, что Госдумой уже приняты законы, регулирующие оборот персональных данных в интернете. Пользователи получили право определять каким сайтам и на какой срок они разрешают использовать свою личную информацию.

Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подтвердил, что самыми крупными операторами персональных данных являются крупные онлайн-площадки, при этом далеко не все из них выполняют требования закона. Представитель органа надзора предложил рассмотреть возможность внесения изменений в КоАП, учитывающих дифференциация штрафов в зависимости от размера компании – оператора.

В свою очередь, представитель московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил ввести компенсации для граждан, пострадавших от неправомерного использования персональных данных в размере от 10 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Сейчас оператор персональных данных несет административную ответственность перед государством, а перед пользователями фактически никакой ответственности не несет. Компенсация морального вреда и процедура доказывания также лежит на пользователе»,— пояснил адвокат, подчеркнув, что создание механизма компенсаций может стать еще одним направлением совершенствования законодательства о личных данных россиян.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавшиникова предложила собирать на сайте госуслуги информацию обо всех операторах, которым пользователь предоставил свои персональные данные. По мнению сенатора, граждане не всегда помнят, кому и какие данные предоставили, и такой ресурс мог бы помочь им контролировать использование личной информации операторами.

Кроме того, Рукавишникова предложила ввести запрет на сбор избыточных данных.

«Для чего, оформляя прокат велосипеда, предоставлять ксерокопию паспорта и данные банковской карты, а покупая билет на поезд, оставлять номер телефона и домашний адрес?», -задается вопросом Рукавишникова, и предлагает подумать о законодательном запрете на сбор избыточных персональных данных не связанных с условиями заключаемого договора.

Напомним, с 1 сентября 2021 года социальные сети и другие интернет площадки обязаны задавать пользователям отдельный прямой вопрос о согласии на хранение и передачу их персональных данных на конкретный срок.