Общество
Владимир Путин анонсировал новые разовые выплаты пенсионерам и военным
Данная мера поддержки была заявлена главой государства на встрече с представителями правящей партии "Единая Россия" 22 августа 2021 года. Основанием для выплат станет рост инфляции, который превысил прогнозные ожидания.
Практика разовых социальных выплат различным категориям граждан активно используется уже несколько лет. В этом году по десять тысяч рублей уже получали родители учащихся школьников.
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