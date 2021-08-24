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Общество

Российский кодекс этики в сфере искусственного интеллекта представят осенью

Общество
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ обещают представить проект российского Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта осенью текущего года на форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия».

Об этом стало известно в ходе обсуждения концепции документа, состоявшегося в АЦ на этой неделе.

Предполагается, что Кодекс этики в сфере ИИ как-то регламентирует работу всех участников его разработки и использования, включая органы надзора, разработчиков и потребителей результатов использования  ИИ.

При этом, участники круглого стола, прошедшего в Аналитическом центре подчеркнули, что  в отличие от норм права, положения Кодекса не будут иметь юридической значимости. То есть документ будет иметь рекомендательный характер и нарушение заложенных в нем принципов, для участников рынка будет нести только репутационные риски, не способные повлечь за собой юридические санкции.

Национальные рекомендации по этике в сфере AI-технологий разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина. Аналитический центр работает над кодексом  вместе с Минэкономразвития и Альянсом в сфере ИИ.

Одна из целей разработки кодекса – обеспечить доверие граждан к использованию новых технологий.

В настоящее время технологии ИИ в Росси внедряются в рамках семи пилотных проектов, для которых на уровне законодательства введен специальный экспериментальный правовой режим. В первую очередь проекты связаны с технологиями распознавания лиц.

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