Общество
На получение социальных выплат на детей поступило 2,4 миллиона заявлений
Порядка двух миллионов обращений за получением выплат поступило от родителей школьников (дети от 8 до 17 лет). От женщин на ранних сроках беременности поступило 387 заявлений, уточнила сенатор.
Выплаты по поступившим заявлениям начались в июле и продлятся до конца 2021 года.
Из бюджета на новые социальные пособия для родителей выделено 46,6 миллиарда рублей.
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