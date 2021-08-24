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Общество

На получение социальных выплат на детей поступило 2,4 миллиона заявлений

Общество
С 1 июля на получение разовых выплат на детей школьного возраста и беременным женщинам поступило 2,4 миллиона заявлений. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Порядка двух миллионов обращений за получением выплат поступило от родителей школьников (дети от 8 до 17 лет). От  женщин на ранних сроках беременности поступило 387 заявлений, уточнила сенатор.

Выплаты по поступившим заявлениям начались в июле и продлятся до конца 2021 года.

Из бюджета на новые социальные пособия для родителей выделено 46,6 миллиарда рублей.

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