К проведению Всероссийской переписи населения привлекут студентов и аспирантов

К участию в Всероссийской переписи населения привлекут студентов и аспирантов

Всего для обеспечения переписи планируют привлечь более 25 тысяч человек. К началу октября должны быть решены вопросы с их регистрацией и обеспечением средствами индивидуальной противоэпидемиологической защиты.

Такие задачи поставил перед органами исполнительной власти первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по подготовке переписи.

Минцифры в свою очередь ведет работу по подготовке портала Госуслуги.ру к обеспечению самостоятельного участия его пользователей в переписи.

Набор добровольцев и другие подготовительные мероприятия должны быть завершены к началу октября. Всероссийская перепись 2021 года запланирована на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.