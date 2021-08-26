Общество
К проведению Всероссийской переписи населения привлекут студентов и аспирантов
Всего для обеспечения переписи планируют привлечь более 25 тысяч человек. К началу октября должны быть решены вопросы с их регистрацией и обеспечением средствами индивидуальной противоэпидемиологической защиты.
Такие задачи поставил перед органами исполнительной власти первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по подготовке переписи.
Минцифры в свою очередь ведет работу по подготовке портала Госуслуги.ру к обеспечению самостоятельного участия его пользователей в переписи.
Набор добровольцев и другие подготовительные мероприятия должны быть завершены к началу октября. Всероссийская перепись 2021 года запланирована на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
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