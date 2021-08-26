Общественным инициативам прописали долгий путь

Впрочем, неравнодушным гражданам придется запастись терпением.

Для того чтобы выразить свою гражданскую позицию, необходимо быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации и иметь учетную запись на портале Госуслуг. Инициатива подается через портал “Российская общественная инициатива” и должна содержать описание проблемы, варианты ее решения и их обоснование.

Предварительную экспертизу общественной инициативы осуществляет Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии». Процесс может длиться до двух месяцев, после чего эксперты либо отклонят предложение, либо отправят на голосование.

Чтобы выйти в следующий тур, инициатива за год голосования должна набрать не менее 100 тысяч голосов - в поддержку предложений федерального уровня и регионального уровня (для субъектов с численностью населения более 2 млн. человек) и не менее 5% голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта или муниципального образования - в поддержку предложений регионального и муниципального уровня.

Впрочем, широкая общественная поддержка еще не гарантирует того, что предложение будет реализовано в его первоначальном варианте. Решение о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта или об иных мерах по реализации инициативы будет принимать специальная рабочая группа (и сама формулировка уже подразумевает, что такая разработка может быть признана нецелесообразной). На подготовку экспертного заключения отводится также два месяца.

Отметим, что общественная инициатива не должна противоречить Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан, статье 6 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», содержать нецензурную брань и призывы к экстремизму.