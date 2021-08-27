ДОМ.РФ: в России благоустроено только 10% набережных

Как сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, по оценке института развития сейчас в населенных пунктах, расположенных на берегах рек и озер благоустроено не более 10% набережных. Их благоустройство может увеличить Индекса качества городской среды конкретного поселения не менее чем на 10%.

Объемы возможного благоустройства впечатляют – в 752 городах эксперты насчитали 2086 набережных. В городах с набережными проживает порядка 80 млн человек, и почти все они выбрали бы для пешей прогулки благоустроенную набережную – если бы она была таковой.

Сообщается, что ДОМ.РФ уже разработал 61 проект обновления набережных. 21 проект уже реализован.

«Там, где они реализованы, в Пензе, Красноярске, Калининграде, Оренбурге уже виден положительный эффект с точки зрения экономики, малого и среднего бизнеса, туризма», - сообщил Виталий Мутко.

Данные были озвучены в ходе осмотра стенда ДОМ.РФ на форуме «Среда для жизни» премьер министром РФ Михаилом Мишустиным.