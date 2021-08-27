Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +18 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Общество

ДОМ.РФ: в России благоустроено только 10% набережных

Общество
ДОМ.РФ предложил регионам действенный механизм увеличения индекса качества городской среды. Увеличить показатели благоустройства городов и поселений поможет благоустройство набережных.

Как сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, по оценке института развития сейчас в населенных пунктах, расположенных на берегах рек и озер благоустроено не более 10% набережных. Их благоустройство может увеличить Индекса качества городской среды конкретного поселения не менее чем на 10%.

Объемы возможного благоустройства впечатляют – в 752 городах эксперты насчитали 2086 набережных. В городах с набережными проживает порядка 80 млн человек, и почти все они выбрали бы для пешей прогулки благоустроенную набережную – если бы она была таковой.

Сообщается, что ДОМ.РФ уже разработал 61 проект обновления набережных. 21 проект уже реализован.

«Там, где они реализованы, в Пензе, Красноярске, Калининграде, Оренбурге уже виден положительный эффект с точки зрения экономики, малого и среднего бизнеса, туризма», - сообщил Виталий Мутко.

Данные были озвучены в ходе осмотра стенда ДОМ.РФ на форуме «Среда для жизни» премьер министром РФ Михаилом Мишустиным.

 

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Дарья, студентка, 18 лет Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+