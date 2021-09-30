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Общество

Счетная палата предложила снять ограничения на использование маткапитала

Общество
Ограничения на использование маткапитала могут быть сняты Ограничения на использование маткапитала могут быть сняты Счётная палата РФ предложила разрешить использовать средства материнского капитала на покупку жилья уже в первые годы жизни ребенка, на которого он был получен.

Сейчас до достижения трехлетнего возраста маткапитал нельзя использовать для прямого приобретения жилья и оплату дополнительного образования. По результатам опроса проведенного Счетной палатой, такие ограничения признали существенными порядка 25% получателей бюджетных средств. Поэтому данные ограничения в ведомстве предлагают отменить.

«По нашим расчётам, такая мера затронула бы более 1,5 млн человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала», — говорится в отчете СП.

По оценке ведомства, для обеспечения использования средств потребуется порядка 47,2 млрд рублей.

В настоящее время деньги за ребенка  до трех лет можно использовать на первый взноса при оформлении кредита, на оплату детского сада и ежемесячные выплаты.

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