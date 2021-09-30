Счетная палата предложила снять ограничения на использование маткапитала
Сейчас до достижения трехлетнего возраста маткапитал нельзя использовать для прямого приобретения жилья и оплату дополнительного образования. По результатам опроса проведенного Счетной палатой, такие ограничения признали существенными порядка 25% получателей бюджетных средств. Поэтому данные ограничения в ведомстве предлагают отменить.
«По нашим расчётам, такая мера затронула бы более 1,5 млн человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала», — говорится в отчете СП.
По оценке ведомства, для обеспечения использования средств потребуется порядка 47,2 млрд рублей.
В настоящее время деньги за ребенка до трех лет можно использовать на первый взноса при оформлении кредита, на оплату детского сада и ежемесячные выплаты.
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