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Общество

В храме для сирот начались регулярные богослужения

Общество
5 сентября в храме иконы Божией Матери «Умиление» состоялась первая Литургия, а с началом октября начались постоянные воскресные и будничные богослужения.

Храм «Умиление» построен на Гжатской улице Калининского района Санкт-Петербурга как часть храмового комплекса для детей-сирот, прежде всего, для сирот с ограниченными возможностями здоровья. Именно они будут петь в хоре, помогать в алтаре, заниматься в иконописной школе. Кроме того, для детей-сирот будет открыта воскресная школа, а также специальные мастерские.

Настоятель храма, председатель правления Благотворительного фонда «Православная Детская миссия» иерей Феодосий (Амбарцумов) рассказал, что в основе возглавляемого им фонда лежит идея охватить весь «сиротский цикл», начиная с помощи семьям в трудной жизненной ситуации. По его мнению, своевременная помощь, оказанная таким семьям, позволит сохранить их и оставить детей с родителями. Если же не удастся оставить детей в семье, необходим приют, социальная гостиница, школа приемных родителей и, наконец, сопровождение детей, окончивших школу-интернат, после восемнадцати лет. «Все это впереди, пока неизвестно, когда будет реализовано, но первый шаг мы сделали - свечу молитвы здесь зажгли. Дай Бог, чтобы это место стало местом спасения для детей, а это зависит в том числе и от нас», - подчеркнул отец Феодосий.

Деревянная церковь для сирот построена на средства благотворителей. К началу богослужений закончено благоустройство прилегающей территории и высажены деревья. 

Узнать расписание богослужений в церкви иконы Божией Матери «Умиление» можно на официальном сайте храма, а также в группе храма в социальной сети.

 

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