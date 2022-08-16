Выплаты на подготовку к новому учебному году могут стать ежегодными

Законопроект № 181878-8 «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 15 августа 2022 года.

Авторы законопроекта, ссылаясь на данный Федеральной службы государственной статистики, отметили, что средние затраты на подготовку ребенка к школе составили в прошлом году 21 850 рублей. Именно такую сумму предлагается ежегодно выплачивать семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для семей, признанных малоимущими, предлагается установить такую выплату в размере 34679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей (средняя цена планшета).

Депутаты полагают, что дополнительные меры поддержки семей смогут переломить сложившуюся тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации.

Законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Напомним, в 2021 году в связи с ухудшением экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин поручил выплатить на каждого школьника по 10 тысяч рублей к началу нового учебного года.