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Общество

Лень как стратегия

Общество
Исследования проведенные учеными Канзасского университета доказали, что лень может быть не только чертой характера, но и стратегией выживания.

К неожиданному открытию пришли американские ученые, исследовавшие жизнь моллюсков, обитающих в Атлантике. Ученые внимательно проанализировали показатели метаболизма у более чем трехсот видов моллюсков и обнаружили прямую взаимосвязь между скоростью обмена веществ и вероятностью полного исчезновения вида. Оказывается, чем ниже метаболизм и медленнее, и неповоротливее тот или иной вид моллюсков, тем выше вероятность того, что именно этот вид продолжит существование. А виды с высокой скоростью обмена веществ, наоборот, с большой долей вероятностью исчезнут.

«Таким образом, можно предположить, что вместо известного утверждения о том, что выживают наиболее приспособленные, корректнее будет утверждать, что выживают самые ленивые или самые неторопливые» - подытожил результаты исследования один из его авторов, профессор экологии и эволюционной биологии Брюс Либерман.

Поэтому, когда вас кто-нибудь будет обвинять в чрезмерной неторопливости или даже лени, вы можете смело отвечать, что это ваша долгосрочная стратегия выживания как вида.

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