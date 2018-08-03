Новый Android выйдет 20 августа

Последние годы поисковый гигант свято чтит традицию выпускать новые версии Android в двадцатых числах августа. Седьмая версия Android была выпущена в свет 22 августа 2016, а восьмая версия 21 августа 2017. В этом году, если верить слухам, день икс настанет 20 августа.

Первыми обновленную версию ОС получат обладатели фирменных смартфонов Pixel выпускаемых под контролем Google. При этом до сих пор нет точной информации о том, как будет называться девятая версия Android. На данный момент она везде фигурирует под именем Android P, но благодаря неосторожности сотрудников компании Huawei, случайно опубликовавших секретный документ (впоследствии удаленный), можно предположить, что новая версия будет называться Pistachio, то есть «фисташка».

Из глобальных изменений в грядущей версии стоит отметить улучшенное энергосбережение благодаря функции Adaptive Battery, которая отслеживает привычки пользователя и на основании этих данных в тот или иной момент времени оставляет в памяти только те приложения, которыми в это время обычно пользуется владелец смартфона. Кроме того, появятся новый тип иконок App Actions, благодаря которому можно будет запускать сразу выбранную функцию в приложении, вместо того, чтобы сначала запускать приложение, а потом производить в нем некие рутинные действия. Ну и конечно же улучшенная производительной, улучшенный интерфейс и еще куча нововведений, которые рядовые пользователи скорее всего не заметят.