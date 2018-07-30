Кредиты, займы, ипотеки. На что и как петербуржцы чаще всего берут деньги в долг?

Стремление платить больше, но дольше, а брать все уже сейчас старательно навязывается петербуржцам со всех существующих рекламных площадок. И незаметно для самих себя, жители нашего города привыкают жить на западный манер – в кредит. Однако, цели получения этих самых кредитных средств разнятся довольно сильно.

Потребительские кредиты

Самый распространенный вид кредитования на сегодняшний день. В обмен на несколько документов, удостоверяющих наличие у вас работы и прописки в Петербурге или Ленинградской области банк не без удовольствия выдаст вам наличные под 12-20% годовых. Причем процент всегда зависит от количества и качества предоставленных документов, подтверждающих вашу платежеспособность.

Срочные займы

Подобный вид кредитования, несмотря на высокие процентные ставки набирает все большую популярность. Главными преимуществами данных кредитов является простота их получения, на сегодняшний день срочные займы в Санкт-Петербурге чаще всего оформляются через интернет и минимально необходимое количество документов. В большинстве случаев претендент на получение микрозайма может обойтись одним лишь паспортом. Однако, стоит помнить, что в случае с срочными займами процентная ставка указывается не за год, а за день.

Автокредиты

Государство как может поддерживает автопроизводителей, предлагая различные варианты субсидий на покупку нового автомобиля и эти старания не проходят зря. Количество продаваемых автомобилей, а вместе с ними и выдаваемых в нашем городе автокредитов растет с каждым годом. Причем, многие официальные дилеры разрабатывают собственные кредитные продукты, гарантируя покупателю в обмен на лояльность к марке крайне выгодную процентную ставку.

Ипотека

Термин, давно ставшим именем нарицательным и даже своеобразным символом последних поколений. Несмотря на постоянное снижение процентных ставок на сегодняшний день условия по многим ипотечным программам можно смело назвать кабальными. Однако, за неимением других вариантов, петербуржцы соглашаются выплачивать банкам двойную, а иногда и тройную стоимость приобретенной квартиры на протяжении десятилетий.

С каждым годом количество и качество кредитных предложений доступных петербуржцам растет, но при этом растет и количество кредитов, берущихся не на какие-либо излишества, а просто на жизнь. И судя по увеличение налогов и другим не очень веселым сигналам, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему.