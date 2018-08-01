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Общество

Большие синицы – чемпионы по самоконтролю

Общество
Несмотря на маленький размер мозга, синицы показали удивительные способности в плане самоконтроля, не уступив признанным лидерам в данной области среди животных – воронам и шимпанзе.

Шведские ученые из Лундского университета провели масштабное исследование больших синиц, по результатам которых стало ясно, что выдвигаемая ранее теория о прямой зависимости между размером мозга животного и его способностями контролировать и подавлять импульсивные поступки оказалась неверной.

Синицы, показали схожие с воронами результаты в тестах, проверяющих умение контролировать стремление к получению сиюминутной выгоды ради большей выгоды в будущем. И это удивительно, учитывая то, что размер их мозга в тридцать раз меньше размера мозга ворон, считающихся одними из самых умных птиц. Ученые считают, что подобные результаты могут быть обусловлены высочайшей плотностью нейронов в мозгу синицы, что позволяет демонстрировать высокий интеллектуальный уровень, вопреки небольшому размеру мозга.

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