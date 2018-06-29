Существует огромное количество видов и направлений ремонтно-строительных работ, объединяет которые одно - рано или поздно с ними сталкивается каждый из нас. И чтобы вы не затеяли, будь то ремонт квартиры, строительство небольшого домика на своем приусадебном участке или масштабные работы по возведению загородного коттеджа вам всегда будет требоваться не только строительные материалы, но и строительное оборудование и предсказать какое именно и в каком случае вам понадобится практически невозможно. Но есть один вид оборудования, который вы точно будете использовать для того, чтобы быть на высоте. В прямом и переносном смысле.

Лестницы

Самые простые и самые распространенные приспособления для проведения ремонтно-строительных работ на высоте. Лестницы различаются по типу и количеству секций. Базовый вариант – приставная лестница, отличается максимально простой конструкцией и легкостью. Причем, конструкция настолько проста, что многие используют самостоятельно изготавливают их из подручных материалов. Конечно, это самый экономичный вариант, однако такие конструкции тяжелы, ненадежны и не гарантируют безопасности. Зачастую, такая экономия выходит боком и рано или поздно заканчивается визитом в ближайший травматологический пункт. Поэтому, лучше не экспериментировать и купить лестницу в надежной компании, благо это весьма недорогое удовольствие.

Следующий вид в лестничной иерархии – это двухсекционные лестницы. Их конструкция сложна, но они более универсальны и по сути представляют из себя смесь лестницы и стремянки, что делают их незаменимыми во время любого ремонта. Они легки, компактны в сложенном виде и при этом, как и стремянки не требуют никакой опоры. Пожалуй, это самый оптимальный вариант для дачного участка, где все серьезные строительные работы уже завершены.

Самый сложный вариант это трехсекционная лестница. Она больше, дороже и тяжелее своих аналогов. Однако, за счет дополнительной секции с помощью этой лестницы можно производить работы на высоте до 10 метров. Конечно, такая лестница нужна далеко не всем, но, если у вас большой загородный дом обойтись без нее у вас вряд ли получится.

Вышки

Это уже гораздо более сложная конструкция, которую вы вряд ли будете использовать в повседневной жизни, однако при строительстве загородного дома она будет незаменима. Вышка-тура представляют из себя секционную конструкцию на подвижной платформе, главным преимуществом которой является мобильность и модульная структура. Строительная бригада всегда может с легкостью передвинуть такую вышку к новому месту работ и при необходимости, увеличить или уменьшить ее высоту в кратчайшие сроки силой одного-двух рабочих.

Строительные леса

Всегда заметный издалека и самый верный признак большой стройки, а для стороннего наблюдателя еще и отличная возможность быстро оценить уровень строительной компании. Если вы приехали на строительную площадку, а перед вами вместо надежных строительных лесов непонятная плохо закрепленная конструкция, собранная из старых и ржавых элементов, которые в три раза старше вас, то не стоит рассчитывать на высокое качество строительства. Помните, что в строительстве не бывает мелочей и если строительная компания не нашла средства и время, для того чтобы обеспечить безопасность своих работников, то ничего хорошего от него ждать не стоит.

К тому же, если речь идет о Украине, то для обеспечения строительного объекта лестницами, вышками и строительными лесами не нужно тратить много времени, а главное средств. Достаточно обратится в компанию Укр-Стандарт (tehpromproect.kiev.ua), которая является одним из ведущих украинских поставщиков строительного оборудования. Благодаря низким ценам и присутствию филиалов компании в большинстве регионов Украины вы сможете приобрести все необходимое оборудование для проведения фасадно-ремонтных и строительных работ с минимальными финансовыми и временными затратами.