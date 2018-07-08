Вакансии в Петербурге дорожают быстрее всего

Однако, при ближайшем рассмотрении картина получается не такая радужная. Даже если оставить за скобками высокий уровень инфляции и повсеместное подорожание товаров и услуг, нельзя не обратить внимание на то, что вышеупомянутые двадцать процентов, это показатель «в среднем по больнице». Наибольший вклад в формирование роста средней петербургской зарплаты обеспечили бюджетники, которым резко подняли оклады аккурат перед прошедшими президентскими выборами и именно за счет этих прибавок работники сферы образования и здравоохранения выбились в лидеры по росту зарплат. Кроме них год удачно прошел для работников нефтеперерабатывающей сферы и работников обрабатывающей промышленности, чьи заработки увеличились почти на семьдесят процентов. При этом большинство остальных направлений отметились или минимальным ростом заработных плат или его отсутствием.

Кроме того, прошлый год можно смело признать годом, когда поиск работы через интернет окончательно победил классический «газетный» вариант. Несмотря на привязанность петербуржцев к печатным изданиям, просмотр вакансий на специализированных сайтах гораздо удобнее, что и привело к падению тиражей газет и журналов и к резкому росту посещаемости сайтов публикующих вакансии. Но выросла не только посещаемость, но и количество самих сайтов и просмотр каждого из них в поиске подходящий работы превращается в поиск иголки в стоге сена. К счастью, не заставили ждать своего появления специализированные порталы, собирающие вакансии со всех сайтов работы в России в единую базу.



Одним из лидеров данной области на сегодняшний день является Jobeka.com. Благодаря этому сайту все вакансии Петербурга можно найти на одной странице (https://jobeka.com/vacancies/spb.html), а с помощью быстрых и удобных фильтров вы можете за несколько секунд отобрать вакансии максимально соответствующие вашим запросам. Кроме того, на сайте присутствует статистика, благодаря которой можно узнать, что самой востребованной работой в России является работа менеджера. Кроме менеджеров стране требуются охранники, продавцы и консультанты.

За прошедший год в Петербурге, кроме средней зарплаты, размер которой на сегодняшний день составляет около 40 000 рублей, выросло и общее количество вакансий. В прошлом году было опубликовано на двадцать девять процентов вакансий больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, это приводит не только к притоку иногородней рабочей силы, но и к большей маневренности самих петербуржцев, которые понимают, что нет смысла сидеть на месте, когда работа мечты может находится всего в нескольких кликах от них.