Калифорнийские ученые научили цирконий добывать воду из воздуха

Разработка аппарата, который может спасти миллионы человеческих жизней в пустынных и засушливых районах нашей планеты длилась несколько лет. В результате исследований американские ученые создали устройство на основе пористого материала MOF по своим свойствам напоминающего губку и великолепно впитывающего воду. Новый материал, состоящий из металлических и углеродных органических соединений, помещают в пластиковый контейнер, куда попадает водяной пар из атмосферы, который конденсируясь и превращаясь в воду собирается в специальный резервуар закрепленный в нижней части устройства. Таким образом для успешного функционирования устройству необходим только солнечный свет, недостатка в котором места нашей планеты, страдающие от малого количества питьевой воды, явно не испытывают.

Главной проблемой изобретения на сегодняшний день является его высокая цена, обусловленная тем, что для изготовления MOF используется цирконий, достаточно редкий металл, который активно используется в атомной энергетике, медицине и в производстве труб (http://www.auremo.org/czirkonij-sam-metall-i-truba.html). Другим узким местом является невысокая производительность аппарата. За сутки подобное устройство способно добыть даже из сухого пустынного воздуха около двухсот миллилитров воды. И если проблему производительности по заверениям ученых можно решить за счет масштабируемости, то очевидных путей по уменьшению стоимости пока не видно. Возможным вариантом удешевления может стать замена дорогостоящего циркония на более дешевый металл, например, алюминий, но каких-либо существенных успехов в этом направлении ученым пока что добиться не удалось.