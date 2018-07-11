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Общество

Рост зарплат в Петербурге – правда или миф?

Общество
Аналитики HeadHunter усомнились в появившейся ранее в СМИ информации о росте средней заработной платы в Санкт-Петербурге. По их мнению, доход сотрудников петербургских компаний за первую половину 2018 году наоборот уменьшился на 2%. С этим пессимистичным выводом не согласился Смольный, заявив о временном характере этой печальной тенденции.

Напомним, что на этой неделе в прессе активно обсуждалась информация о том, что согласно данным Росстата Санкт-Петербург занимает первое место в России по росту заработной платы. Однако, согласно данным HeadHunter ситуация как раз прямо противоположная – средняя зарплата в нашем городе за первую половину текущего года уменьшилась на 2 процента. При этом в целом по стране зарплаты выросли на 9-11 процентов.

На подобную пессимистичную оценку петербургского рынка труда незамедлительно отреагировало руководство города, в лице председателя комитета по труду и занятости населения, по мнению которого данные опубликованные HeadHunter не могут говорить о устойчивой тенденции, а отражают временный негативный тренд. В подтверждение своих слов чиновник приводит данные Петростата, согласно которым средняя заработная плата в Петербурге в прошлом году составляла 53 тысячи рублей, а текущем увеличилась до 59,5 тысяч.

Приведенные Петростатом цифры выглядят весьма оптимистичными, однако несколько завышенными. Для их проверки достаточно воспользоваться любым крупным агрегатором вакансий, то есть сайтом, который собирает в единую базу все вакансии с других сайтов. Посмотрим, какая средняя зарплата предлагается на основании анализа всех вакансий в Санкт-Петербурге (https://jobsavior.com/vakansii/spb).

Анализ вакансий в Санкт-Петербурге согласно данным JobSavior

По данным JobSavior.com средняя заработная плата, полученная на основании анализа 130 000 петербургских вакансий, составляет 38 тысяч рублей, что на 11 тысяч меньше официальных данных Петростата. И если разницу между оценкой динамики роста заработной платы Петростата и HeadHunter можно объяснить тем, что HeadHunter исследует исключительно зарплаты в частном секторе, а Петростат учитывает и частный и государственный сектора, то разницу между «статистической» средней зарплатой и «реальной» средней, полученной на основании данных JobSavior объяснить гораздо сложнее. Да и стоит ли, потому что чем бы не окончился спор между аналитиками и чиновниками, реальное положение дел каждый горожанин чувствует на своем собственном кошельке. И кошелек подсказывает ему, что версия с отсутствием роста зарплат куда как ближе к истине…

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