Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +19 погода в Петербурге
Доллар 63.24
Евро 73.72
Юань 9.74
Общество

iPhone SE 2 презентуют осенью?

Общество
Продолжение бюджетного хита от Apple, анонс которого ожидался на завершившейся недавно выставке WWDC, судя по всему будет официально представлен публике только в сентябре.

Успех первого варианта «бюджетного айфона», выпущенного в 2016 году превзошел все ожидания. iPhone SE пользовался невероятным спросом во всем мире и его продажи побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Даже в России, где продукция Apple относится к премиальному сегменту, благодаря невысокой стоимости и вопреки откровенно слабым техническим характеристикам iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном.
Поклонники марки и эксперты по яблочной продукции были уверены, что вторая версия бестселлера, размер которого согласно утекшим в сеть техническим характеристикам будет увеличен до пяти дюймов, будет анонсирована на выставке WWDC. Однако, все осведомленные источники, с уверенностью обещавшие презентацию iPhone SE в июне оказались посрамлены, а потенциальные покупатели разочарованы – презентация на выставке так и не состоялась.
Новая порция слухов в качестве даты официальной презентации называет сентябрь. Кроме того, судя по всему iPhone SE будет оснащен 6-ядерным процессором и 2 гигабайтами оперативной памяти. На сегодняшний день главной интригой в техническом оснащении новинки остается экран. Но установит ли Apple в самый недорогой телефон в своей линейке новый OLED дисплей или же использует более простую и недорогую LCD матрицу мы узнаем не раньше сентября.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Александр, инженер-программист, 32 года Нужна ли в интернете цензура?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2018 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика