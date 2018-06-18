iPhone SE 2 презентуют осенью?

Успех первого варианта «бюджетного айфона», выпущенного в 2016 году превзошел все ожидания. iPhone SE пользовался невероятным спросом во всем мире и его продажи побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Даже в России, где продукция Apple относится к премиальному сегменту, благодаря невысокой стоимости и вопреки откровенно слабым техническим характеристикам iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном.

Поклонники марки и эксперты по яблочной продукции были уверены, что вторая версия бестселлера, размер которого согласно утекшим в сеть техническим характеристикам будет увеличен до пяти дюймов, будет анонсирована на выставке WWDC. Однако, все осведомленные источники, с уверенностью обещавшие презентацию iPhone SE в июне оказались посрамлены, а потенциальные покупатели разочарованы – презентация на выставке так и не состоялась.

Новая порция слухов в качестве даты официальной презентации называет сентябрь. Кроме того, судя по всему iPhone SE будет оснащен 6-ядерным процессором и 2 гигабайтами оперативной памяти. На сегодняшний день главной интригой в техническом оснащении новинки остается экран. Но установит ли Apple в самый недорогой телефон в своей линейке новый OLED дисплей или же использует более простую и недорогую LCD матрицу мы узнаем не раньше сентября.