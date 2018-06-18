Google и AliExpress инвестируют, а ФТС хочет больше пошлин

Один из крупнейших китайских интернет магазинов JD.com, пользующийся большой популярностью у россиян, получил полмиллиарда долларов инвестиций от компании Google. Поисковый гигант купил 27 миллионов новых акций JD.com по цене 20,29 доллара за каждую. В рамках стратегического партнерства, объединив логистику JD.com и технологии Google, компании планируют развивать проекты розничной торговли в Юго-Восточной Азии, США и Европе, в том числе активно используя Google Shopping. Отметим, что JD популярен в России не только как продавец электроники, но и как крупный интернет-магазин косметики и парфюмерии, а также различных товаров для дома.

Главный конкурент JD и самый крупный китайский интернет магазин AliExpress открывает пункты выдачи посылок в 100 городах России. Таким образом, AliExpress гарантирует наличие собственных точек выдачи товара в каждом российском городе с населением более 300 тысяч человек. Благодаря этому срок доставки покупок в эти города сократится до 8-15 дней, а забрать посылки можно будет салонах «Ростелекома» и Tele2, постаматах Qiwi, пунктах выдачи PickPoint и Pulse Express. Техническим партнёром экспансии китайского интернет магазина стала компания DPD, благодаря которой уже на старте проекта россияне смогут получить в постаматах можно будет около трех миллионов товаров. При этом действуют ограничения на размер посылок – их вес не должен превышать 15 килограмм, а габариты быть не больше 60х40х30 сантиметров.

В стороне от всех этих новостей не осталась Федеральная таможенная служба, предложившая Минфину облагать пошлинами любые покупки, совершенные в зарубежных интернет магазинах. Планируется, что подобные драконовские меры добавят в бюджет около 25 миллиардов рублей в год и поддержат российскую интернет-торговлю сделав ее конкурентоспособнее. О том, что эти миллиарды заплатит рядовой покупатель ведомство предпочитает скромно умалчивать.