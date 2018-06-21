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Общество

Крупнейшие платежные системы тестируют карты со встроенным отпечатком пальцев

Общество
Вслед за смартфонами технология идентификации владельцев добралась и до банковской сферы. О тестировании карт со встроенным отпечатком пальцев объявили Visa и MasterCard

Причины подобного технического нововведения достаточно очевидны – использование отпечатка пальца вместо привычного всем пин-кода позволит свести к минимуму мошеннические операции с использованием краденных карт. Однако, на пути массового введения этой технологии стоит высокая стоимость производства и внедрения подобных карт. Судя по всему, на первом этапе возможность выпуска сверхзащищённых карт будет только у крупных корпоративных клиентов или у очень состоятельных частных лиц.

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