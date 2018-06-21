Крупнейшие платежные системы тестируют карты со встроенным отпечатком пальцев

Причины подобного технического нововведения достаточно очевидны – использование отпечатка пальца вместо привычного всем пин-кода позволит свести к минимуму мошеннические операции с использованием краденных карт. Однако, на пути массового введения этой технологии стоит высокая стоимость производства и внедрения подобных карт. Судя по всему, на первом этапе возможность выпуска сверхзащищённых карт будет только у крупных корпоративных клиентов или у очень состоятельных частных лиц.