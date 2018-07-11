Американские ученые создали препарат уничтожающий стареющие клетки

Как известно, эмбриональные клетки с биологической точки зрения практически бессмертны и могут делиться бесконечное количество раз без потери функциональности, при этом клетки взрослого человека с годами теряют возможность делиться и через пятьдесят циклов вступают в фазу старения. По мнению ученых это связано с защитным механизмом, который прекращает деление клеток тогда, когда появляется вероятность развития злокачественных мутаций в их геноме. Подобные «старые» клетки выключаются из рабочих циклов организма и накапливаясь вызывают физиологические изменения, скрывающиеся за грустным термином старость.

Однако молекулярным биологам из Национального института старения США удалось разработать средство убивающее часть состарившихся клеток. Это продлило жизнь подопытных мышей более чем на треть и значительно снизило количество возрастных болезней, свойственных этим грызунам. В основе чудодейственного препарата лежат два вещества: дасатиниб и кверцетин. Оба из них давно применяются в медицинской практике и сравнительно недороги в производстве. Все это позволяет осторожно мечтать о том, что в самом ближайшем времени человечество может получить лекарство если не дарующее бессмертие, то значительно продлевающее жизнь.