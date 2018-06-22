Компания Boss выпустила наушники… для сна

С технической точки зрения новый гаджет представляет из себя обыкновенные беспроводные наушники. Из технических особенностей кроме миниатюрности и высокой автономности (до 16 часов непрерывной работы) можно отметить характерное для Bose высочайшее качество исполнения устройства. Основной функционал устройства находится в специальном приложении, после установки которого на смартфон вы сможете запустить одну из многочисленных аудиоподборок, включающих в себя как простые расслабляющие мелодии, так и специальные комбинации звуков, рассчитанных на подавление внешние шумов.