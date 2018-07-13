Цирк уедет. Что останется после чемпионата мира по футболу?

Чемпионат мира подарил нам не только незабываемые часы искренних переживаний за нашу сборную, но и достаточно богатое наследство в виде крупных инфраструктурных объектов. И если к некоторым из них, как например к разваливающимся набережным в Нижнем Новгороде, вопросов быть не может, хотя бы потому, что эти самые набережные умудрились развалиться до того, как вопросы были бы заданы, то множество дорогих стадионов, построенных в самых неожиданных местах нашей родины, вопросов вызывают массу.

Конечно, поводов тревожится за судьбу некоторых стадионов нет. Например, стадион в Санкт-Петербурге, также известный как самый дорогой стадион в галактике, достаточно успешно использовался и до мундиаля, а перед самым его началом был передан в управление местного футбольного клуба, который настолько уверен в своих силах, что уже заявил о том, что не будет разбирать временные трибуны, возведенные специально к чемпионату мира. Представители Зенита уверены, что смогут заполнить их даже на матчах чемпионата России. Можно особо не беспокоится и о московских стадионах. Легендарные Лужники, на реконструкцию которых было потрачено 24 миллиарда рублей никогда не испытывали проблем с загруженностью и до обновления, а «Открытие Арена», не только является домашним стадионом для московского Спартака, но и успела зарекомендовать себя как отличная концертная площадка. Кроме того, оба этих стадиона перед чемпионатом мира получили мощную IT инъекцию (https://www.gazeta.ru/sport/2018/06/25/a_11813815.shtml) и теперь могут без всяких сомнений считаться максимально высокотехнологичными объектами. Причем, эта высокотехнологичность касается не только внутреннего устройства стадиона, но и удобства посетителей, получивших благодаря стараниям сотрудников ГК «Ланит» высокоскоростное подключение в сети Интернет на всей территории стадионов.

Гораздо больше вопросов вызывают новые футбольные арены на периферии. И если в Сочи, куда переехало петербургское Динамо, есть хотя бы теоретическая вероятность того, что на игры новой местной команды будут собираться тысяч десять зрителей, то что делать со стадионом в Калининграде решительно непонятно. Местная Балтика, некогда успешно выступавшая в элитном российском футбольном дивизионе, последние годы не радует своих поклонников хорошими результатами, а они в свою очередь, не радуют клуб посещаемостью. Аналогичная ситуация сложилась и в Саранске. Даже в те времена, когда местная Мордовия играла в Премьер Лиге, на ее матчи редко когда приходило больше пяти-шести тысяч человек. Что они будут делать на тридцатитысячной арене, построенной под чемпионат мира не очень понятно. Аналогичная ситуация и в Волгограде…

Вот и получается, что построить стадионы построили, а как их использовать не решили. Хочется верить, что применение нашим стадионом все-таки удастся найти и они не повторят печальную судьбу заброшенных бразильских олимпийских объектов, за несколько лет превратившихся памятник бестолково потраченным бюджетным средствам.