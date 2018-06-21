В США решили, что пошлины на импорт стали и алюминия вредят самим США

Не самое однозначное решение о вводе с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и стран Евросоюза в очередной раз подверглось резкой критике. В этот раз о сомнительности принятого решения высказался Боб Коркер занимающий пост главы международного комитета сената. Напомним, что обещание ввести пошлины, было одним из основных в предвыборной программе Дональда. Причина, по которой на введении пошлин настаивали американские производители металла лежит на поверхности - за последние годы в США производство стали упало на 15 процентов, а производство алюминия почти в два раза. За этот же самый период Китай увеличил количество производимой стали почти в пять раз. Увеличение пошлин до 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий должно было защитить местных производителей, повысив конкурентоспособность их продукции по сравнению с иностранными производителями, в число которых входит и Россия, поставляющая в США около 10 процентов всего импортируемого американцами металла.

Однако, по мнению Боба Коркера, введенные США пошлины работают не на пользу экономике США, а во вред и нарушают работу большого количества американских компаний, занимающихся переработкой и выпуском различной продукции из металла (http://www.evek.org/krug-06hn28mdt.html). Кроме того, сенатор высказал опасение, что применяющийся алгоритм предоставления освобождения от повышения пошлин для некоторых компаний не до конца прозрачен и может быть инструментом для оказывания давления на те или иные предприятия. Конкер заметил, что большое количество друзей и сторонников Трампа занимаются бизнесом, связанным с поставкой и переработкой металла и введение пошлин может расцениваться как попытка поддержки бизнеса своих политических сторонников.

Главным требованием сенатора стало предоставление всех данных о принципе предоставления исключений из нового режима пошлин. На данный момент Белый дом никак не прореагировал на эти заявления, однако по мнению экспертов никаких изменений в вопросе пошлин на металл в ближайшее время не предвидится.