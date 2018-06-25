Постоянный стресс может привести к серьезным проблемам со зрением

К сожалению, жизнь современного человека неотделима от стресса. Вне зависимости от страны проживания или профессии любой из нас постоянно оказывается в стрессовых ситуациях и то, что это крайне негативно влияет на нашу иммунную систему было известно давно, однако исследователям из Магдебургского университета удалось установить, что подобное стрессовое состояние может привести к офтальмологическим проблемам.

В результате проведенных исследований было установлено, что непрерывный стресс, которому подвержены сотрудники средних и крупных организаций, работающие на ответственных должностях, приводит к хроническому дисбалансу вегетативной нервной системы, что в свою очередь, ведет к сложностям со зрением. Список проблем, вызываемых стрессом может сам по себе стать дополнительным фактором для стресса, ведь он включает в себя глаукому, ретинопатию, зрительную невропатию и другие офтальмологические осложнения. Конечно, частично проблему потери зрения могут решить контактные линзы optima fw или очки, однако, необходимо понимать, что этим вы исправите только следствие, но никак не причину. Таким образом, основным источником проблем со зрением всех офисных работников можно считать не столько экран компьютера, перед которым они проводят большую часть рабочего дня, а стресс, который испытываемый ими на работе.

Поэтому если вы хотите избежать всех вышеперечисленных проблем со зрением, вам нужно в первую очередь позаботиться о собственном психологическом комфорте и стараться избегать любых стрессовых ситуаций. А если стресса не удалось избежать, необходимо принять необходимые меры для стабилизации своего эмоционального состояния. При этом помните, что борьба со стрессом не обязательно должна вестись медикаментозными средствами, потому что лучше любых таблеток справится с переживаниями вам поможет сон, хорошая прогулка и общение с близкими людьми.