Итальянские металлурги выступили против ограничения импорта стали в Европейский союз

Не утихают споры вокруг новых пошлин на импорт металла введенных недавно в США. Напомним, что в текущем месяце Соединенные Штаты увеличили пошлины на сталь до 25 процентов и до 10 процентов на алюминий, что вызвало резкую реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Многие американские металлообрабатывающие компании заявили, что новые тарифы повысят стоимость стали и алюминия на внутреннем рынке, что негативно скажется на их прибыли, а страны, чьи металлургические компании больше всего пострадали от новых таможенных тарифов ввели ответные пошлины на товары из США. Аналогичным образом планировал поступить и Евросоюз, однако это решение подверглось неожиданной критики со стороны итальянских металлургов.

По их мнению, даже с учетом новых пошлин, европейский металл способен оставаться интересным американским заказчикам и никаких проблем со сбытом нержавеющей и легированной стали (http://www.kmz-ua.com/rec-20x25n20s2-list-lenta-folga.html) или продукции из нее не предвидится. Однако, введение контрсанкций может помешать самим европейским производителям, так как повысит цену на необходимую им продукцию, импортируемую из Соединённых Штатов.

Отметим, что на данный момент на территории Евросоюза уже действуют антидопинговые таможенные пошлины, которые распространяются на некоторые виды продукции, импортируемые из России, Китая и Бразилии. По мнению итальянских экспертов, этих мер для защиты европейского рынка стали более чем достаточно, так как продукция из США не сможет оказать какое-либо влияние на местный рынок.

Однако, несмотря на все опасения итальянских металлургов, с высокой долей вероятности можно утверждать, что в самое ближайшее время Европейская комиссия введет ограничения на импорт металла из США.