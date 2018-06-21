Пеньковскую улицу выложат гранитом

Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ сообщил о начале работ по строительству нового шестиэтажного здания Нахимовского училища. Новый корпус будет возведен на улице Пеньковской, выходящей прямиком к крейсеру Аврора. Общая площадь застройки составит около сорока тысяч квадратных метров. За строительство будет отвечать Главное управление обустройства войск МО РФ.

Стоит отметить, что легендарная «нахимовка», являющаяся одним из символов Санкт-Петербурга никогда не имела единой территории, и все занятия проходили в различных корпусах, находящихся на достаточном удалении друг от друга. По окончанию строительства все здания училища сформируют единый ансамбль в форме каре с плацем для построений во внутреннем дворе что позволит улучшить условия обучения юных нахимовцев. Кроме того, одновременно со строительством нового здания будет облагорожена Пеньковская улица на протяжении от улицы Мичуринской до Петроградской набережной. Пешеходную часть улицы планируется выложить гранитом (https://www.keramogranit.ru/catalog/keramicheskaya-plitka/dlya-stupeney/), установить новые скамейки и урны, выполненные в классическом петербуржском стиле. Попутно будет произведена полная реконструкция старого корпуса училища, включающая в себя укрепление несущих конструкций здания, замену внутренних стен, потолочных перекрытий и всех инженерных систем.

Особое внимание строители планируют уделить сохранению исторических объектов, оказавшихся в зоне застройки. Старая котельная будет перенесена ближе к улице Пеньковой, а резервуар чистой воды 1910 года постройки с двумя павильонами и подземной частью будет отреставрирован с полным сохранением всех декоративных элементов фасадов здания. Для выполнения реставрационных и восстановительных работ планируется привлечь лучших петербургских специалистов.