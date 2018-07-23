Власти Польши передумали строить забор на границе с Украиной и Беларусью

Мода на строительство гигантских заборов стремительно захватывает мир. Вслед за президентом Соединенных Штатов, который очень хочет с помощью забора отгородиться от мексиканских мигрантов, огромный забор для защиты от белорусских кабанов решили построить в Польше.

Причиной столь ревностного отношения к парнокопытным млекопитающим с постсоветского пространства стал вирус африканской чумы свиней, который по мнению польских ученых проник на территорию их страны вместе с дикими кабанами из Беларуси. Не менее проблемным соседом в плане этого заболевания является Украина, где за последние пять лет от АЧС погибло более 130 000 свиней. А так как данный вирус распространяется очень быстро и может привести к гибели большого поголовья польских свиней, а, следовательно, нанести серьезный финансовый урон всему сельскому хозяйству Польши, необходимо было принято решение остановить незаконную миграцию любой ценой.

Для борьбы с кабанами-нелегалами было решено построить забор из сварной сетки с полимерным покрытием длиной свыше тысячи километров и высотой в два метра. Стоимость данного сооружения была оценена в 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро) которые планировало выделить Министерство финансов Польши. Однако, впоследствии, польская сторона запросила финансовую помощь у Европейского агентства безопасности пищевой продукции. Представители EFSA внимательно изучили представленный проект и признали идею строительства гигантского забора из сетки нецелесообразной и отказались его финансировать.

В результате польское правительство не смогло полностью осуществить финансирование проекта и было вынуждено отказалось от этой идеи. Средства, которые изначально были зарезервированы на строительство забора будут использованы для дополнительного финансирования охотничьих обществ, на которых и ляжет функция по отстрелу диких кабанов из Беларуси и Украины.