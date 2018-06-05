Конференция Apple WWDC 2018. Быстрее, выше, новее.

О том, что сенсаций в этом году ждать не приходится эксперты говорили уже давно. Обычно информация о презентации чего-либо значимого появляется в прессе задолго до начала WWDC, однако в этом году никаких намеков на это не было. Особенно разочаровывало отсутствие новостей о новом железе, ведь любители купить айфон с не меньшим нетерпением ждут любых обновлений в линейке компьютеров, ноутбуков или любой другой яблочной техники, чтобы как можно скорее стать счастливыми обладателями передового девайса. но в этом году компания Apple решила сосредоточится на обновлении программных продуктах.

Гвоздь программы конференции был очевиден – мобильная операционная система iOS 12. Однако, вопреки ожиданиям новая версия запомнилась в первую очередь не новыми функциями, а поддержкой старых устройств, которую для нынешних времен, когда смартфон устаревает и теряет поддержку производителя в течении полутра лет после выпуска модели на рынок, можно считать уникальной. Обновится до iOS 12 смогут все устройства, выпущенные до 2013 года включительно.



То есть, даже если вы решите купить iPhone SE, который очень тяжело назвать новой моделью, вы все равно получите возможность работать с самой свежей версией операционной системы. Более того, производительность новой версии даже на старых устройствах будет значительно выше, нежели в iOS 11, причем в некоторых приложениях скорость работы возрастет на 40 %.

На фоне такого мощного программного апдейта, новость про очередное изобретение смайликов, на этот раз персонализированных, выглядит достаточно бледно. Да, Animoji это весело, но ничего кроме баловства и маркетинга за этим нет. Однако специалисты компании iqmac.ru, которые не только помогут вам купить айфон в Краснодаре или Москве, но еще и разбираются в них как никто другой, обратили наше внимание на другое, куда менее заметное, но гораздо более важное нововведение - отныне автомобильная система CarPlay при работе с iOS 12 сможет работать со сторонними навигационными программами. То есть автолюбители наконец-то могут вместо ужасающего картографического сервиса Apple использовать гораздо более функциональные Google Maps.



В конечном итоге, несмотря на некоторое разочарование, связанное с отсутствием новостей о новых устройствах, WWDC 2018 можно считать успешной благодаря существенным улучшением в программных продуктах. Учитывая, что именно за непривычную «сырость» своего программного обеспечения Apple последние пару лет подвергалась острой критике, стоит признать, что в компании требования пользователей услышали и усердно поработали над исправлением своих ошибок.