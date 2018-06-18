Малому и среднему бизнесу помогут выйти на биржу

В текущей экономической ситуации представителям малого и среднего бизнеса достаточно тяжело найти средства для выхода на биржу. На сегодняшний день расходы по выходу компании на биржу составляют от пяти до семи миллионов рублей, что делает данный инструмент привлечения средств практически недоступным для небольших предприятий. По мнению экспертов, чтобы небольшие компании начали активно размещаться на бирже государство должно субсидировать до девяноста процентов их затрат на подготовительные процедуры, в которые входят аудит, получение рейтинга и листинг.

И судя по всему государство понимает, что в текущем варианте подобные инвестиции это непосильный груз для малого и среднего бизнеса и готово протянуть руку помощи. При этом многие эксперты уверены, что гораздо более выгодным вариантом для небольших компаний может стать выпуск облигаций с годовой процентной ставкой до двадцати процентов. В таком варианте государство может взять на себя субсидирование пяти-шести процентных пунктов.

Стоит отметить, что в прошедшем году в нашей стране впервые состоялось IPO двух компаний среднего бизнеса, которые вышли на биржу по специальной программе, значительно упрощающей эту процедуру. Кроме упрощения эти компании получили поддержку якорных инвесторов, что существенно повысило доверие к ним со стороны других участников рынка.

В случае успешной реализации этой идеи у государства появится еще один инструмент для поддержки бизнеса. Напомним, что на сегодняшний день самой эффективной мерой поддержки является субсидирование процентной ставки по кредитам. Только в текущем году по льготной программе, было выдано более шестисот кредитов на общую сумму, превышающую тридцать миллиардов рублей.