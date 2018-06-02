Фестиваль бега ограничит движение по ЗСД

Причиной частичного перекрытия движения станет «Фестиваль ЗСД. Засвети скоростной диаметр» в котором примут участие бегуны и велосипедисты. С 16.00 до 01:00 будет закрыто движение по участку от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки и заезды на ЗСД в сторону юга с Богатырского проспекта и Васильевского острова.

Программа фестиваля включает в себя велопробег протяженностью в 20 километров и забег на 10 километров. На территории фестиваля будут функционировать фудкорты, прокат велосипедов и детская зона, а после окончания соревновательной части состоится награждение победителей и праздничный концерт.