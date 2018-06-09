Больше зелени! На карте Кудрово появился новый сквер.

К сожалению, редко когда новости связанные с Кудрово можно назвать радостными. Этот микрорайон известен не только благодаря невысоким ценам на жилье, но и за счет невысокого качества построенных домов, высокой плотности застройки, тяжелых транспортных проблем и недостаточного количеством объектов социальной инфраструктуры.

Однако в этом году наметился явный тренд в сторону положительных новостей из этого граничащего с Петербургом района Ленинградской области. Главной из них без всякого сомнения является новость о том, что Кудрово в конце мая перестало быть деревней и благодаря официальному постановлению правительства Ленобласти наконец-то получило статус города. В связи с этим в сторону резкого увеличения изменились нормативы по количеству образовательных, медицинских учреждений и других социально значимых объектов, что вне всякого сомнения улучшит ситуацию в новообразованном городе.

Другой хорошей новостью, пусть и несколько иного масштаба, стало открытие нового сквера, расположенного недалеко от жилого комплекса «Весна». Вместо заброшенного пустыря на Европейском проспекте один из застройщиков за свой счет обустроил зеленую зону общей площадью 800 квадратных метров. В сквере посажаны клены и ивы, установлены вазоны с цветами (eurovazon.ru/internet-magazin/folder/tsvetochnyye-vazony), расстелен новый газон. Дальнейшее обслуживание сквера будет осуществлять управляющая компания близлежащего жилого комплекса.

Стоит отметить, что несмотря на стремительное развитие, Кудрово на сегодняшний день считается одним из самых зеленых и экологически чистых новообразованных районов Петербурга и Ленинградской области. Отрадно осознавать, что некоторые из застройщиков стараются не только продавать активно строящиеся квадратные метры, но и достаточно оперативно реагируют на необходимость создания новых мест для отдыха жителей района.