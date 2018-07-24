Задвижки для дверей - назначение и особенности

С технической точки зрения задвижкой для двери является металлический ригель, который приводится в действие изнутри с помощью поворота специального механизма и выдвигается в паз в дверной коробке. Поворотная ручка находится с внутренней стороны дверного полотна, что делает взлом конструкции весьма сложной задачей для злоумышленников – доступ к задвижке с внешней стороны отсутствует. Раньше дверные задвижки использовались только для запирания двери изнутри, сейчас задвижки устанавливаются как дополнительный элемент, фиксирующий дверное полотно. Задвижки используют достаточно широко: они устанавливаются как в жилых помещениях, так и в офисах и на производственных предприятиях. Существуют специальные задвижки для калиток и ворот.

Дверные задвижки устанавливаются со следующими целями:

повышение уровня безопасности (вскрыть задвижку снаружи не представляется возможным; задвижка укрепляет дверное полотно, значительно повышая уровень надежности конструкции);

возможность запирать дверь без использования замка (с помощью дверной задвижки увеличивается срок функционирования замков, так как они меньше изнашиваются);

временная замена дверного замка (в случае ремонта или полной замены запирающих механизмов).

Существует классификация дверных задвижек по типу конструкции:

с поворотным барашком (поворотным тумблером);

задвижки-засовы (отлично подходят для дверей в загородных домах, дачных домиках и производственных помещениях. Изготавливаются из таких износостойких материалов как сталь и нержавейка);

для дверных конструкций с двумя створками (такие задвижки предназначены для надежной фиксации дополнительной створки-двери);

радиоуправляемые (редкий вариант, являются дополнительным элементом, относящимся к электромеханическому замку).

К особенностям дверных задвижек, с которыми будет полезно ознакомиться перед покупкой фурнитуры, относятся следующие пункты:

сочетание надежной защиты от взлома и легкой, компактной конструкции дверной задвижки;

простота в эксплуатации и удобство использования;

дверная задвижка может быть как самостоятельным средством для защиты помещения, так и дополнительным элементом для повышения уровня безопасности;

дверная задвижка позволяет закрыться с внутренней стороны без использования ключа.

Существуют две разновидности задвижек для дверей: врезные и накладные. Более надежными и износостойкими считаются врезные задвижки, поэтому они чаще монтируются в металлические двери. Для входных тяжелых дверей оптимальным вариантом считается поворотная врезная задвижка, которая способна выдержать нагрузку в несколько тонн. Для деревянных дверных конструкций лучше подойдут накладные задвижки, при установке которых не будет повреждено дверное полотно. Монтаж накладных задвижек считается весьма простым процессом и не займет много времени.

Задвижка для двери считается распространенным элементом фурнитуры, цена на который может быть как низкой, так и очень высокой. В том случае, если задвижка устанавливается на межкомнатную дверь, необходимости в покупке сверхпрочной дорогой задвижки нет. Но если владельцы помещения решили полностью заменить замки и временно вместо них устанавливают дверную задвижку, то стоит задуматься о приобретении качественной и надежной модели. Производством стильных задвижек из прочных материалов занимаются следующие компании: Armadillo, Cisa, Fuaro, Mottura, Punto, Крит-М, Эльбор. Поставками продукции указанных фирм занимается компания-дилер Trade Lock, обладающая собственной сбытовой сетью.