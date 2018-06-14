Розы на улице. В Петербурге состоялся фестиваль цветов.

Санкт-Петербург исторически считается «цветочным» городом. Петербуржцы всегда с удовольствием дарят друг другу цветы, причем не только по праздникам, но и без какого-либо повода. Именно любовью к цветам можно объяснить высокий интерес горожан к фестивалю, из-за которого в этом году он впервые за всю свою историю длился три дня. Благодаря расширенной программе жители Северной столицы могли увидеть не только парад цветов, который является кульминацией праздника, но внимательно понаблюдать за кропотливой работой флористов по украшению праздничных платформ.

Всего в параде участвовало шесть платформ, каждая из которых по задумке организаторов должна была представлять один из символов города. И если к платформам «Мосты Петербурга», «Алые паруса» и «Летний сад» с этой точки зрения претензий быть не могло, то универсальные «Волшебный сад», «Вернисаж» и неожиданные «Храмы России» в эту концепцию не совсем вписывались. Впрочем, это, пожалуй, единственная претензия, которую можно предъявить Комитету по развитию туризма, который отвечал за организацию фестиваля.

Кроме цветочных платформ в параде принимали участия ретро автомобили, над каждым их которых основательно поработали флористы. И если увидеть розы в СПб даже на клумбе большая проблема, то машина, полностью украшенная розами неторопливо проезжающая по Невскому проспекту это событие из ряда вон выходящее, как и красавица в платье, полностью сотканном из цветов. Справедливости ради стоит отметить, что в качестве украшения использовались не только розы, но и куда более распространенные в наших краях гладиолусы или пышные и хрупкие лилии.

Конечной точкой парада была Дворцовая площадь, где помимо церемонии торжественного открытия фестиваля состоялась обширная конкурсная программа, участники которой соревновались в номинациях «лучший букет», «лучшая цветочная прическа», «лучший цветочный костюм», «лучная цветочная платформа», «лучший ретро-автомобиль» и «лучшая карета». Кроме того, зрители фестиваля смогли насладиться шоу-дефиле цветочных моделей и большим праздничным концертом.