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Общество

Гол 4 на 4

Общество
Защитник сербской сборной Александр Коларов получил в подарок от главы Самарской области автомобиль «Лада 4х4», более известный в народе, как Нива.

Столь неожиданный подарок Коларов получил за красивейший гол, забитый в ворота сборной Коста-Рики, который в итоге стал победным в игре, закончившейся со счетом 1:0 в пользу сборной Сербии. Хорошее настроение и без того радостного сербского футболиста улучшил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, вручивший футболисту сертификат на новый внедорожник Нива.

По словам Азарова, «Александр был этому очень рад, и вся команда восприняла подарок с воодушевлением». Однако сам Коларов, выступающий за итальянскую Рому и получающий около 6 миллионов евро в год на данный момент этот подарок никак не прокомментировал.

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