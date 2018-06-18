Гол 4 на 4

Столь неожиданный подарок Коларов получил за красивейший гол, забитый в ворота сборной Коста-Рики, который в итоге стал победным в игре, закончившейся со счетом 1:0 в пользу сборной Сербии. Хорошее настроение и без того радостного сербского футболиста улучшил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, вручивший футболисту сертификат на новый внедорожник Нива.

По словам Азарова, «Александр был этому очень рад, и вся команда восприняла подарок с воодушевлением». Однако сам Коларов, выступающий за итальянскую Рому и получающий около 6 миллионов евро в год на данный момент этот подарок никак не прокомментировал.