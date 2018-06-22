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Общество

Американская компания продаст крупнейшее месторождение меди

Общество
Одна из крупнейших российских горнорудных компаний приобрела самое крупное в России месторождение меди, расположенное Хабаровском крае.

Ранее Малмыжское золото-медно-порфирового месторождение принадлежало компании «Амур Минералс», которая в свою очередь являлась совместным предприятием американской компании Freeport-McMoRan и канадской IG Copper. Отметим, что две эти компании являются крупнейшими игроками на мировом горнодобывающем рынке и владели лицензией на разработку «Маламыжской» с 2010 года. Однако, несмотря на высокую привлекательность данного месторождения оно было продано «Русской медной компании» за 200 миллионов долларов.

Кроме больших запасов меди, объем которым по экспертным оценкам составляет около 6 миллионов тонн, РМК получит доступ к месторождению золота объемом 300 тонн. Планируется, что сделка по приобретению Амур Минералс будет закрыта в третьем квартале текущего года.

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